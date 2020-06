Commercio: Campidoglio, mercati aperti anche la sera con nuova ordinanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività commerciali seguiranno i seguenti orari. Attività di commercio su aree pubbliche nei mercati: mercati su sede propria coperti in regime di autogestione: apertura giorni feriali nell'arco compreso tra le ore 7 e le 22, con facoltà di apertura fino alle 23 nella giornata del sabato; facoltà di apertura domenicale e festiva infrasettimanale nell'arco compreso tra le ore 7 e le 24; mercati su sede propria coperti in regime di gestione ordinaria: apertura giorni feriali nell'arco compreso tra le ore 7 e le 22, con facoltà di apertura fino alle 23 nella giornata del sabato; facoltà di apertura domenicale e festiva infrasettimanale nell'arco compreso tra le ore 7 e le 22; mercati a gestione di terzi: apertura giorni feriali nell'arco compreso tra le ore 7 e le 22, con facoltà di apertura fino alle 23 nella giornata del sabato; facoltà di apertura domenicale e festiva infrasettimanale nell'arco compreso tra le ore 7 e le 23. I rivenditori esclusivi di fiori e piante facenti parte dell'organico dei mercati: seguono l'orario di apertura e chiusura stabilito per il mercato di appartenenza. I mercati su sede impropria: giorni feriali (dal lunedì al giovedì) dalle ore 7 alle 14; venerdì, sabato e prefestivi dalle ore 7 alle 15; al Mercato Regola I di piazza Campo de' Fiori non si applicano le disposizioni di questa ordinanza. I mercati saltuari: l'orario d'esercizio è stabilito dal Municipio competenti. Le attività artigianali e attività di somministrazione di alimenti e bevande facenti parte dell'organico dei mercati suddetti: osservano orario di apertura e chiusura nei giorni ferali, domenicali e festivi del mercato in cui risultano inserite. Le attività di commercio su aree pubbliche nei posteggi isolati fuori mercato, nei posteggi a rotazione e su aree pubbliche in forma itinerante: apertura dalle 7 alle 22; facoltà di apertura domenicale e festiva nell'arco compreso tra le ore 7 e le ore 22. Specifiche limitazioni o prescrizioni potranno essere previste da parte dell'amministrazione in presenza di particolari situazioni o esigenze. Per quanto concerne le attività di vendita all'interno di fiere, feste tradizionali, manifestazioni ed eventi, l'orario da osservare è quello stabilito nei provvedimenti di autorizzazione di ciascuna manifestazione. (Com)