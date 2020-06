Pescara: ReStart, via libera da Comune L'Aquila a finanziamenti di 2,1 per attività culturali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato fatto un buon lavoro, considerato che i fondi disponibili per quest'anno sono inferiori rispetto a quelli dello scorso anno e, come previsto dalla delibera Cipe 49 del 2016, la riduzione è del 24,3 per cento se si considera il triennio 2016-2019. – spiega il sindaco dell'Aquila che detiene la delega alla Cultura, Pierluigi Biondi – Quella di quest'anno sarà l'ultima annualità di finanziamento del programma ReStart, il cui flusso finanziario è strettamente legato ai fondi per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma 2009 che andranno ad esaurirsi il prossimo 31 dicembre. In tempi non sospetti, già dal febbraio scorso, ho lanciato un appello affinché governo e parlamento si impegnino per reperire la liquidità necessaria non solo per completare la ricostruzione materiale dei comuni ma anche per non arrestare il grande processo di rinascita culturale e solo apparentemente intangibile che i territori hanno intrapreso da ormai undici anni e che deve essere ancora portato a compimento attraverso un adeguato sostegno da parte dello Stato" conclude il primo cittadino. (Gru)