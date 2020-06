Tunisia: calo dei prezzi dei cereali del 14 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo medio delle colture in Tunisia ha registrato una diminuzione di circa il 14 per cento a giugno rispetto a maggio e una diminuzione dell'8 per cento anno su anno. I prezzi della maggior parte delle colture hanno registrato un notevole calo - compreso tra il 9 e il 43 per cento - rispetto allo stesso periodo di giugno 2019. Il trend in calo di questi beni continua a tassi compresi tra il 5 e il 54 per cento a giugno rispetto a maggio. (Tut)