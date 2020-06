Spagna: premier Sanchez, se Pp vuole collaborare passi dalle parole ai fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i ripetuti inviti, il Partito Popolare (Pp) "non vuole raggiungere alcun tipo di accordo", ma se vuole farlo davvero "passi dalle parole ai fatti". Lo ha affermato oggi il premier spagnolo, Pedro Sanchez, nel corso della sessione di controllo al Congresso dei deputati (la Camera bassa del Parlamento), in risposta alla domanda del presidente del Pp, Pablo Casado, in merito alle previsioni dell'esecutivo sulla situazione sociale ed economica del Paese. Il premier spagnolo ha aggiunto che l'unità "non salva solo vite umane ma anche posti di lavoro", invitando la forza di opposizione "a difendere gli interessi della Spagna in Europa" anche nella tassa digitale contro le grandi imprese tecnologiche, come sta facendo l'esecutivo. Secondo Casado, il "piano di ripresa europeo è un piano del Pp" ma il governo "non ha nemmeno valutato le nostre proposte". (Spm)