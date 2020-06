India-Cina: scontro al confine, dopo i colloqui militari inizia il confronto diplomatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si riunisce oggi il Meccanismo operativo di consultazione e coordinamento India-China sugli affari di confine (Wmcc), istituito nel 2012, in cui i due paesi sono rappresentati da funzionari al livello di sottosegretari aggiunti. La riunione, in modalità virtuale, segue i colloqui tra alti ufficiali, che il 22 giugno hanno raggiunto un “consenso sul disimpegno” per allentare la tensione nella Valle del Galwan, lungo la linea effettiva di controllo (Lac), la zona di confine contesa, dopo il violento scontro del 15 giugno in cui sono morti venti militari indiani. Secondo indiscrezioni della stampa indiana, attribuite a fonti militari, il processo di disimpegno richiederà circa due settimane; dopo i colloqui tra alti ufficiali, le truppe, che erano state rafforzate in seguito allo scontro, sono rimaste stabili. Comunque entrambe le parti sono presenti nei punti di pattugliamento 14, 15 e 17 e sul lago Pangong. I due paesi si sono scambiati per l’ultima volta le carte geografiche del settore occidentale nel 2002 e risultano differenze riguardo a 12 aree. Gli alti ufficiali – Harinder Singh per l’India e Liu Lin per la Cina – nell’incontro del 22 a Moldo, sul lato cinese, hanno raggiunto “un consenso reciproco a disimpegnare. Le modalità del disimpegno da tutte le aree di frizione nel Ladakh orientale sono state discusse e saranno attuate da entrambe le parti”, secondo quanto riferito dall’Esercito indiano. Le parti, comunque, restano sulle loro posizioni riguardo alle rivendicazioni territoriali e alla responsabilità dell’accaduto. Il capo di Stato maggiore dell’Esercito indiano, Manoj Mukund Naravane, conclude oggi una visita di due giorni a Leh per esaminare la situazione sul campo. (segue) (Inn)