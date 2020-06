India-Cina: scontro al confine, dopo i colloqui militari inizia il confronto diplomatico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dagli Stati Uniti è arrivata un’offerta di mediazione, che entrambe le parti hanno respinto. I governi dei due paesi si sono espressi più volte attraverso i ministeri degli Esteri e della Difesa dichiarando sempre di essere impegnati a risolvere pacificamente la questione secondo le procedure stabilite in vari accordi e protocolli bilaterali, attraverso i meccanismi militari e i canali diplomatici e attenendosi al consenso raggiunto dai rispettivi leader. Il 6 giugno a Chusul si sono incontrate delegazioni militari guidate dai comandanti Singh e Liu. In quel momento, secondo indiscrezioni della stampa, da una parte e dall’altra ci sarebbero stati circa diecimila militari. Dopo l’incontro, le truppe hanno iniziato ad arretrare da tre dei quattro punti di tensione: i punti identificati come 14, 15 e 17 del pattugliamento dell’Esercito indiano, nella Valle del Galwan, mentre non ci sarebbero stati significativi cambiamenti sulla riva settentrionale del lago Pangong. All’incontro ne sono seguiti altri, ma proprio mentre era iniziato il disimpegno le truppe si sono scontrate. (segue) (Inn)