India-Cina: scontro al confine, dopo i colloqui militari inizia il confronto diplomatico (4)

- Il 15 giugno una squadra indiana di circa 50 soldati, guidata dal colonnello Santosh Babu, ha raggiunto un sito conteso noto come punto di pattugliamento 14 dove erano posizionati militari cinesi, nonostante fosse iniziato un processo di disimpegno dopo un recente colloquio binazionale. Da questo contatto ha avuto origine lo scontro corpo a corpo, con pietre e mazze, che secondo le testimonianze raccolte dalla stampa è durato sette ore. Gli uomini non erano armati, in base a un protocollo esistente tra i due paesi. La parte indiana, che accusa l’altra di non aver rispettato i termini dell’intesa, ha ammesso venti vittime, tra cui Babu, e sostenuto che ci sono state perdite anche nell’altro campo. Pechino a sua volta ha accusato le forze indiane di aver “provocato e attaccato” quelle cinesi e ha sostenuto che lo scontro è avvenuto dalla parte cinese della linea di controllo. L’agenzia di stampa indiana “Asian News International” (“Ani”), sulla base di “intercettazioni”, ha parlato di 43 tra morti e feriti nelle truppe cinesi. Hu Xijin, direttore del quotidiano “Global Times”, edito dal Partito comunista cinese, ha dichiarato di sapere che “anche la squadra cinese ha subito perdite”, mai ammesse ufficialmente da Pechino. Anche riguardo al rilascio di militari catturati, c’è incertezza. Venerdì scorso la stampa indiana ha riferito di dieci connazionali rilasciati; il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, ha dichiarato che “al momento” non c’erano soldati trattenuti e il primo ministro dell’India, Narendra Modi, che “nessuno né alcuna postazione sono stati presi all’interno del territorio” indiano. Ieri il sottosegretario ai Trasporti stradali indiano, Viajy Kumar Singh, ha affermato in un’intervista a “News 24 Tv”: “Alcuni media hanno riportato che la Cina ha rilasciato soldati indiani che aveva catturato. Allo stesso modo noi liberiamo soldati cinesi che avevamo preso”. (segue) (Inn)