Meteo Milano: la situazione di oggi

- Fino al mattino e nuovamente in tarda serata addensamenti irregolari per nubi medio-basse specie tra Prealpi e Pianura; in giornata poco nuvoloso o a tratti velato per passaggio di nubi alte da nordovest a sudest e sviluppo di cumuli a ridosso dei rilievi prealpini orientali. Precipitazioni generalmente assenti seppur non escluso qualche rovescio o isolato temporale su settori alpini e prealpini centro-orientali nel tardo pomeriggio/sera. Temperature minime comprese tra 17 e 23°C, massime comprese tra 29 e 32°C. (Rem)