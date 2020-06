Umbria: De Luca (M5s), azienda ospedaliera unica idea scellerata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'Ospedale di Narni-Amelia e il nuovo Ospedale di Terni non sono opposti alternativi, ma progetti complementari chedevono essere entrambi realizzati in questo momento storico irripetibile di investimenti e risorse dedicate dall'Unione Europea”. Così il capogruppo regionale del Movimento 5 stelle in Umbria, Thomas De Luca per il quale “le affermazioni dell'assessore alla Sanità, Coletto sono semplicemente la prosecuzione del saccheggio politico in atto da decenni nei confronti dell'Umbria meridionale”. “Qualcuno – ha proseguito l’esponente pentastellato - si è mai azzardato, all'epoca, di mettere in contrapposizione la costruzione del ‘Silvestrini’ (Ospedale di Perugia) con la realizzazione di Branca o Pantalla? Ce l'hanno chiamato dal Veneto per venire a fare il padrone a casa nostra, ma è chiaro che è stato mandato avanti ignaro delle conseguenze. Un intervento dettato da chi non ha il coraggio di assumersi responsabilità politiche nel ternano. I due ospedali devono essere fatti, punto”. Per De Luca si tratta di “una discussione sterile creata ad arte, in realtà, per nascondere l'idea scellerata di integrare verticalmente la sanità umbra. Un'unica Usl ed un'unica Azienda ospedaliera, mascherate da Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, Irccs, con l'ingresso di privati nel capitale sociale, come plastica dimostrazione di non aver compreso un tubo dalla lezione che ci ha impartito la pandemia che stiamo vivendo. Mentre nel mondo tutti hanno capito che c'è la necessità di riequilibrare la distribuzione dei presidi e delle funzioni sanitarie diffuse nel territorio, qui si pensa ad accentrare”. (segue) (Ren)