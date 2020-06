Mauritania: siccità prolungata nella provincia di N’Beiket Lahwach

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia mauritana di N’Beiket Lahwach ha subito un'acuta crisi idrica negli ultimi giorni. Secondo un attivista della comunità locale, Mohamed Mahmoud Ould Brahim Nouh, i bambini della provincia non hanno acqua per dissetarsi. Ould Brahim Nouh ha detto al sito web "Sahara Media" che la zona ha subito interruzioni nell'elettricità e nell'acqua per un anno, una situazione che è peggiorata negli ultimi giorni a causa dell'ondata di caldo. (Res)