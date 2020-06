Ungheria: Banca centrale riduce il tasso di riferimento allo 0,75 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale ungherese ha ridotto il tasso di riferimento di 15 punti base, portandoli allo 0,75 per cento. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Mti". Il tasso base era allo 0,90 per cento dal 25 maggio 2016. Il Consiglio di politica monetaria dell'istituto ha spiegato la decisione parlando di una misura che "sostiene il mantenimento della stabilità dei prezzi e la ripresa della crescita economica". In un comunicato ha osservato che la prospettiva relativa all'inflazione "è cambiata verso il basso in modo persistente" e che la prestazione economica dell'Ungheria nel 2020 "probabilmente sarà più remissiva di quanto previamente atteso". "L'attuale insieme di strumenti" a disposizione della banca centrale "fornisce margine a sufficienza per gestire la risposta alle sfide che emergono in modo flessibile e mirato". (Vap)