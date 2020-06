Camera: oggi question time con i ministri Lamorgese, De Micheli e Amendola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi, mercoledì 24 giugno alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, risponde a interrogazioni sui gravi fatti intimidatori occorsi in occasione della manifestazione del Circo Massimo del 6 giugno 2020 e sulle iniziative volte a prevenire il ripetersi di analoghi episodi (Fiano – PD); sulle iniziative volte a prevenire e contrastare gli atti vandalici in danno degli istituti scolastici (Alaimo – M5S). Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte alla realizzazione di un piano strutturale di investimenti per favorire la mobilità tra le regioni Liguria e Piemonte, nel quadro della messa in sicurezza del territorio (Fornaro – LeU): sulle iniziative volte alla messa in sicurezza delle gallerie autostradali e per lo sblocco delle opere relative alla "Gronda" (Paita – IV); sulle iniziative volte al ripristino dei voli Alitalia dallo scalo di Trieste (Sandra Savino – FI). Il ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, risponde a interrogazioni sulle trattative in sede di Unione europea sul Meccanismo europeo di stabilità - MES (Molinari – Lega); sulla posizione espressa dal Governo nel Consiglio europeo del 19 giugno in ordine all'eventuale rinnovo delle sanzioni dell'Ue nei confronti della Russia (Lollobrigida – FdI); sulle iniziative volte a sollecitare la centralità dei programmi di mobilità studentesca e delle iniziative per il settore culturale e della solidarietà nell'ambito del negoziato sul Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 (Fusacchia – Misto Cd-Ri-Più+Europa). (Rin)