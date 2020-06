Malawi: ripetizione elezioni generali, in corso operazioni di scrutinio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso le operazioni di scrutinio dei voti della ripetizione delle elezioni generali in Malawi, che si è svolta ieri in seguito all’annullamento del voto del maggio 2019. Le operazioni di voto, secondo quanto riferito dalla Commissione elettorale in una nota, si sono svolte per lo più pacificamente, sebbene il presidente uscente Peter Mutharika abbia accusato l'opposizione di atti di violenza nelle sue roccaforti nel centro del paese. I risultati sono attesi nei prossimi giorni. La ripetizione del voto si è svolta dopo che nelle scorse settimane la Corte suprema del Malawi ha confermato la precedente sentenza con cui nel febbraio scorso la Corte costituzionale aveva annullato la vittoria del presidente Mutharika alle elezioni generali del maggio 2019, denunciando le irregolarità "diffuse, sistematiche e gravi" registrate in occasione dello scrutinio. (segue) (Res)