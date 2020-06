Malawi: ripetizione elezioni generali, in corso operazioni di scrutinio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, la Commissione elettorale del Malawi (Mec) ha proposto di anticipare dal 2 luglio al 23 giugno la data per la ripetizione delle elezioni presidenziali, resa necessaria dopo la cancellazione del voto del maggio 2019. L'annuncio è stato dato dall'ormai ex presidente della Commissione, Jane Ansah, secondo cui l’anticipo dello scrutinio consentirebbe al Mec di avere più tempo per il conteggio e la registrazione dei risultati prima del periodo massimo di 150 giorni indicato dalla Corte costituzionale a partire dalla pronuncia della sentenza di annullamento delle elezioni precedenti. Il leader dell'opposizione del Malawi, Lazarus Chakwera, ha presentato ufficialmente la sua candidatura per le elezioni presidenziali e ha nominato come suo compagno di corsa il vicepresidente Saulos Chilima. Allo scrutinio dello scorso anno Chakwera era arrivato secondo e Chilima terzo. Chakwera guida ora una coalizione di nove partiti dell'opposizione, fra i quali il Movimento unito per la trasformazione (Utm) di Chilima. (Res)