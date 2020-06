Migranti: Grecia, oggi Borrell in visita al confine con la Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Joseph Borrell, si recherà oggi in visita al valico di frontiere di Kastanies, tra Grecia e Turchia. Ad accompagnarlo ci sarà il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias, secondo quanto riferisce la stampa ellenica. Nella giornata odierna il capo della diplomazia europea visiterà anche Atene, dove ha in programma un colloquio bilaterale con il premier Kyriakos Mitsotakis. Nella capitale greca Borrell incontrerà anche il ministro della Difesa Nikos Panagiotopoulos. Il ruolo della Turchia nella questione migratoria e nel Mediterraneo orientale sarà il tema portante della visita, alla luce delle crescenti preoccupazioni della Grecia. (Gra)