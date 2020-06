Roma: truffa nella compravendita di criptovaluta, 5 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della consueta attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori, personale dei "Falchi" della Sesta Sezione "Contrasto al Crimine diffuso" della Squadra Mobile della Questura di Roma ha denunciato cinque persone, di cui tre stranieri, sorpresi a compiere una truffa nell'ambito della compravendita di "cripto valuta". Nello specifico, presso gli uffici della squadra mobile era stata segnalata una macchina sospetta intorno ad un bar in viale Ippocrate, i cui conducenti erano stati segnalati come potenziali truffatori a danno di due ignari cittadini stranieri. Il personale in borghese giunto sul posto, dopo aver individuato il veicolo, ha fatto ingresso nell'esercizio commerciale per attivare un servizio di discreta osservazione, grazie al quale, da subito, sono riusciti ad individuare tre persone, due delle quali dai tratti somatici tipici dell'Est Europa e l'altro sudamericano, tutte vestite in maniera elegante; in particolare, i due est europei sono apparsi particolarmente in tensione, poiché più volte sono usciti e rientrati all'interno del locale, parlando al cellulare. Uno dei poliziotti, posizionato lì vicino, è stato in grado di udire che le persone parlavano della felice conclusione di un "buon affare". Contemporaneamente, altri individui, della medesima etnia est europea, sono stati osservati da ulteriore personale mentre, all'interno dell'auto sospetta, conversavano convulsamente al telefono. (segue) (Rer)