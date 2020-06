Roma: truffa nella compravendita di criptovaluta, 5 denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti hanno avanzato l'ipotesi investigativa che le persone potessero far parte della stessa consorteria criminale che aveva agito a danno dell'uomo sudamericano. In effetti, dopo qualche minuto, uno dei soggetti all'interno del bar, insieme alla persona sudamericana e ai due uomini visti sull'auto sospetta, sono entrati all'interno di un hotel su viale Ippocrate, poco distante. All'interno gli est europei sono stati visti armeggiare con una valigetta piena di denaro, mentre l'uomo sudamericano era ad una postazione computer presente nella hall. Terminate le operazioni, i tre hanno iniziato un conteggio di denaro, con l'utilizzo di un macchinario "conta banconote", alla presenza costante del sudamericano. I poliziotti, tuttavia, si sono accorti che il conteggio stava avvenendo con un evidente raggiro: le banconote conteggiate, dopo essere riposte all'interno di una nuova valigetta, venivano rimesse in circolazione per essere nuovamente contate, il tutto senza che la vittima si accorgesse di nulla. (segue) (Rer)