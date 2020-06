Roma: truffa nella compravendita di criptovaluta, 5 denunce (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visto il chiaro raggiro in atto, i poliziotti hanno fatto ingresso all'interno dell'albergo. La persona sudamericana ha riferito di aver inserito, su una piattaforma online, un avviso di ricerca di un terreno in prossimità di Roma, da acquistare mediante moneta in "criptovaluta", ma di essere stato contattato da una persona, identificata con un nome fittizio, che si era mostrata interessata all'acquisto del solo contante virtuale, dietro corresponsione di altrettanto denaro contante. La trattativa si era perfezionata e le persone si erano date appuntamento presso il bar di viale Ippocrate, dove effettivamente erano stati osservati. Dal controllo della valigetta gli operatori hanno riscontrato che all'interno della stessa vi erano circa 270 mila euro. di banconote false, oltre a qualche banconota da 200 euro, vera, ma utilizzata nelle operazioni di calcolo. Quindi, la persona truffata è stata condotta in Questura per sporgere denuncia/querela di furto mentre tutte le persone presenti nell'albergo, peraltro pregiudicate per specifici reati, sono state deferite all'Autorità giudiziaria per tentata truffa. (Rer)