Tanzania: assemblea "illegale", oppositore Kabwe arrestato insieme ad altri sette compagni di partito

- Zitto Kabwe, leader del partito dell’opposizione tanzaniano Alleanza per il cambiamento e la trasparenza, è stato arrestato insieme ad altri sette membri del partito per aver organizzato un’assemblea non autorizzata. Lo riferisce lo stesso partito in una nota, secondo cui si tratta di “un chiaro atto di oppressione e intimidazione in vista delle elezioni di ottobre”. Gli arresti sono avvenuti nella regione di Linde, nel sud-est della Tanzania, dove la polizia ha fatto irruzione nel corso di una riunione del partito. Gli arresti giungono dopo che nelle scorse settimane Freeman Mbowe, leader del principale partito di opposizione Chadema, è stato aggredito e ferito da un gruppo di ignoti nella capitale Dodoma. È quanto denunciato dal portavoce del partito Chadema, precisando che Mbowe stava tornando a casa lunedì sera quando gli aggressori lo hanno colpito ferendolo ad una gamba. Mbowe è stato in seguito trasportato in ospedale. Il leader dell’opposizione aveva di recente fortemente criticato la risposta del presidente John Magufuli alla pandemia di coronavirus, accusandolo di promuovere politiche che potrebbero danneggiare la salute dei tanzaniani. (segue) (Res)