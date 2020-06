Tanzania: assemblea "illegale", oppositore Kabwe arrestato insieme ad altri sette compagni di partito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gruppi per i diritti umani sostengono che l'oppressione nei confronti di esponenti dell'opposizione sia aumentata in modo significativo da quando il presidente Magufuli è salito al potere, nel 2015. In vista delle elezioni generali di ottobre, Magufuli – che dovrebbe candidarsi per un secondo mandato – ha sciolto il parlamento la scorsa settimana. Intervenendo in parlamento, il capo dello Stato ha inoltre assicurato che quello di ottobre sarà un voto “libero ed equo”, respingendo le critiche dell'opposizione che a più riprese ha denunciato un clima di paura e violenza. “Voglio assicurare a tutti che le elezioni saranno libere ed eque, per tutti i partiti politici", ha detto Magufuli, che correrà per un secondo mandato quinquennale. L’amministrazione di Magufuli è accusata da più parti di erodere le libertà democratiche in Tanzania, un tempo considerato un “faro” della stabilità dell'Africa orientale. Chadema e altri partiti dell'opposizione, tra cui l’Alleanza per il cambiamento e la trasparenza (Act Wazalendo), hanno chiesto il dispiegamento di una missione indipendente incaricato di sorvegliare le elezioni. (Res)