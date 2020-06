Polonia: Google prepara investimento da due miliardi di dollari per data center nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Google intende investire fino a 2 miliardi di dollari in un data center in Polonia allo scopo di espandere i suoi servizi cloud. E' quanto rivela il portale "Puls Biznesu". La notizia arriva dopo che un altro gigante dell'informatica Usa, Microsoft, ha comunicato a maggio che investirà un miliardo in Polonia per lo stesso motivo. Magdalena Dziewguc, che dirige lo sviluppo dei servizi cloud di Google in Polonia e nel resto dell'Europa centro-orientale, spiega che si tratta del maggiore investimento di questo tipo nel paese. Il data center, situato a Varsavia, dovrebbe divenire operativo a partire dall'inizio del 2021. (Vap)