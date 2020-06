Coree: funzionario Usa, da Seul e Washington porta aperta al dialogo con il Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Corea del Sud sono disponibili al confronto dialettico con la Corea del Nord in qualunque momento, nonostante le gravi tensioni verificatesi nelle ultime settimane. Lo ha dichiarato ieri, 23 giugno, il viceassistente segretario di Stato Usa per la Corea e il Giappone, Mark Knapper. Knapper ha dichiarato che i due paesi alleati sperano in un ritorno dello spirito che ha portato al summit tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un a Singapore, nel giugno 2018, al culmine del quale i due leader si erano impegnati a cooperare per conseguire la denuclearizzazione completa e irreversibile della Corea del Nord. “Siamo uniti nella visione che la porta della diplomazia resta aperta” ha dichiarato Knapper durante una seminario virtuale organizzato dall’organizzazione nonprofit Asia Society, con sede a New York. “Siamo pronti al dialogo con il Nord, e decisi a conseguire una soluzione diplomatica” ai programmi balistico e nucleare nordcoreani, ha aggiunto il funzionario. (segue) (Git)