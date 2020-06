Coree: funzionario Usa, da Seul e Washington porta aperta al dialogo con il Nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha deciso di sospendere l’attuazione dei piani di rappresaglia militare contro la Corea del Sud. Lo ha annunciato oggi, 24 giugno, l’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”), in risposta a rapporti secondo cui le forze armate nordcoreane starebbero già rimuovendo i megafoni reinstallati pochi giorni fa a fini propagandistici lungo il confine tra le due Coree. Kim ha presieduto un incontro in videoconferenza della Commissione militare centrale del Partito del lavoro nordcoreano ieri, 23 giugno. I partecipanti all’incontro hanno valutato il quadro della crisi in atto con Seul prima di decretare la sospensione dei piani militari, riferisce l’agenzia di stampa nordcoreana, senza fornire ulteriori dettagli in proposito. La Commissione a anche discusso misure per “aumentare ulteriormente il deterrente militare del paese”. L’annuncio veicolato tramite “Kcna” potrebbe fornire uno spiraglio di de-escalation dopo settimane di fortissime tensioni, innescate dal lancio di volantini contro la leadership nordcoreana dal territorio del Sud. (segue) (Git)