Imprese: biomedicina, Samsung Biologics consegue il fatturato del 2019 in un mese

- La crisi pandemica globale che ha impresso una drammatica battuta d’arresto all’economia globale ha giovato ad almeno un settore: quello farmaceutico e della biomedicina. L’azienda sudcoreana Samsung Biologics ha conseguito nel solo mese di giugno un fatturato pari al 95,57 per cento di quello accumulato nel corso dell’intero 2019, scrive il quotidiano “Korea Herald”. Le azioni dell’azienda di biomedicina sudcoreana hanno registrato un forte rialzo nella mattinata di oggi, 24 giugno, dopo l’annuncio della stipula di un contratto da 314 milioni di dollari con una azienda svizzera dello stesso settore. Combinato ad altri due accordi siglati all’inizio di giugno, l’intesa annunciata ieri ha consentito a Samsung Biologics di raggiungere in un solo mese un volume d’affari paragonabile a quello dello scorso anno. I nomi delle aziende protagoniste degli accordi con Samsun Biologics sono protetti da clausole contrattuali, e pertanto non sono stati divulgati. (Git)