Cina: estradizione cfo Huawei Meng, udienze prorogate ad aprile 2021

- Le udienze sull'estradizione dal Canada agli Stati Uniti del direttore finanziario di Huawei, Meng Wanzhou, saranno prorogate alla fine di aprile 2021, secondo quanto riferito ieri, 23 giugno, da un tribunale della Columbia Britannica. Il calendario originale delle udienze giudiziarie prevedeva la loro conclusione il prossimo ottobre. Tuttavia, a causa della pandemia di coronavirus, sia i pubblici ministeri canadesi che gli avvocati di Huawei hanno concordato un programma esteso, che è stato approvato ieri, martedì 23 giugno, da un giudice. In precedenza, gli avvocati di Meng hanno affermato che le autorità statunitensi stanno cercando di indurre in errore il giudice che sovrintende all'udienza di estradizione del cfo, fornendo una ricostruzione del caso che è fuorviante e omesso dettagli importanti. I legali di Meng hanno riunito le loro osservazioni in una nota, che è stata resa pubblica dopo un'udienza il 15 giugno. Nella nota, gli avvocati affermano che la sola prova chiave a sostegno dell'estradizione è stata fornita dalla banca Hsbc, e che queste prove hanno presentato "deliberati e/o sconsiderati errori di fatto e omissioni materiali". Gli avvocati hanno sostenuto che i registri, depositati per giustificare la richiesta di estradizione degli Stati Uniti con l'accusa di frode, sono "così pieni di errori intenzionali o sconsiderati" che l'unico modo per gestirli è una sospensione dei procedimenti. Meng è stata arrestata all'aeroporto internazionale di Vancouver il primo dicembre 2018, con un mandato degli Stati Uniti che la accusava di frode bancaria per presunto fuorviante Hsbc sui rapporti d'affari di Huawei in Iran.(Nys)