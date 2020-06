Hong Kong: coronavirus, 16 nuovi contagi portano il totale a 1.177

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro per la protezione della salute (Chp) di Hong Kong ha registrato 16 ulteriori casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, e il sesto decesso per coronavirus in città. I nuovi contagi hanno portato a 1.177 il numero totale di casi confermati a Hong Kong, più un altro caso che ancora risulta sospetto. I casi segnalati riguardano nove uomini e sette donne di età compresa tra 11 e 48 anni. Tutti avevano una storia di viaggio durante il periodo di incubazione. Sono in corso le indagini epidemiologiche del Chp e la relativa traccia dei contatti sui casi confermati. Inoltre, il centro sta indagando su un caso all'estero che coinvolge una paziente di 39 anni che il 21 giugno è tornata in volo dall'India via Malesia. All'arrivo, la paziente ha dichiarato di essere risultata positiva al virus e di essere stata trattata per la Covid-19 a maggio mentre si trovava in India. È stata trasferita direttamente dall'aeroporto internazionale di Hong Kong all'Ospedale United Christian. (segue) (Cip)