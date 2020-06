Hong Kong: coronavirus, 16 nuovi contagi portano il totale a 1.177 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Chp ha contattato l'autorità sanitaria in India per ottenere ulteriori informazioni sul caso. Secondo l'Autorità ospedaliera di Hong Kong, stando ai dati aggiornati alle 12 di ieri, martedì 23 giugno, 1.083 pazienti con infezione confermata o probabile sono stati dimessi dall'ospedale al momento del recupero, mentre 89 pazienti sono attualmente ricoverati in nove ospedali, di cui uno in condizioni critiche. La sesta vittima è un uomo di 72 anni. L'ospedale Prince of Wales ha riferito ieri che il paziente era risultato positivo al virus il 4 giugno sebbene non avesse avuto sintomi. Inizialmente era stabile, ma le sue condizioni sono peggiorate in seguito ed è stato trasferito all'unità di terapia intensiva il 10 giugno. L'uomo è deceduto alle 2.19 di ieri mattina. (Cip)