Coree, funzionario Usa: "Da Seul e Washington porta aperta al dialogo con Pyongyang"

- Stati Uniti e Corea del Sud sono disponibili al confronto dialettico con la Corea del Nord in qualunque momento, nonostante le gravi tensioni verificatesi nelle ultime settimane. Lo ha dichiarato ieri, 23 giugno, il viceassistente segretario di Stato Usa per la Corea e il Giappone, Mark Knapper. Knapper ha dichiarato che i due paesi alleati sperano in un ritorno dello spirito che ha portato al summit tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un a Singapore, nel giugno 2018, al culmine del quale i due leader si erano impegnati a cooperare per conseguire la denuclearizzazione completa e irreversibile della Corea del Nord. “Siamo uniti nella visione che la porta della diplomazia resta aperta” ha dichiarato Knapper durante una seminario virtuale organizzato dall’organizzazione nonprofit Asia Society, con sede a New York. “Siamo pronti al dialogo con il Nord, e decisi a conseguire una soluzione diplomatica” ai programmi balistico e nucleare nordcoreani, ha aggiunto il funzionario.Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha deciso di sospendere l’attuazione dei piani di rappresaglia militare contro la Corea del Sud. Lo ha annunciato oggi, 24 giugno, l’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”), in risposta a rapporti secondo cui le forze armate nordcoreane starebbero già rimuovendo i megafoni reinstallati pochi giorni fa a fini propagandistici lungo il confine tra le due Coree. Kim ha presieduto un incontro in videoconferenza della Commissione militare centrale del Partito del lavoro nordcoreano ieri, 23 giugno. I partecipanti all’incontro hanno valutato il quadro della crisi in atto con Seul prima di decretare la sospensione dei piani militari, riferisce l’agenzia di stampa nordcoreana, senza fornire ulteriori dettagli in proposito. La Commissione a anche discusso misure per “aumentare ulteriormente il deterrente militare del paese”. L’annuncio veicolato tramite “Kcna” potrebbe fornire uno spiraglio di de-escalation dopo settimane di fortissime tensioni, innescate dal lancio di volantini contro la leadership nordcoreana dal territorio del Sud.Nei giorni scorsi la Corea del Nord aveva completato l’installazione di almeno 20 megafoni per la trasmissione di propaganda radiofonica lungo il confine militarizzato tra le due Coree, precedentementerimossi a seguito degli accordi tra Seul e Pyongyang del 2018. Militari nordcoreani avevano reinstallato i megafoni a partire da domenica, 21 giugno; in passato, nei periodi di maggiore tensione tra le due Coree, Pyongyang è giunta ad operare sino a 40 megafoni lungo il confine tra i due paesi. A breve il Nord potrebbe riprendere le trasmissioni di propaganda, forse in contemporanea con l’invio di milioni di volantini in territorio nordcoreano, come anticipato dalla stampa ufficiale nei giorni scorsi.La Corea del Nord ha anche annunciato di essere pronta a inviare circa 12 milioni di volantini propagandistici verso la Corea del Sud tramite palloni aerostatici, in risposta all’iniziativa analoga di un gruppo di attivisti democratici sudcoreani che all’inizio di questo mese ha fatto precipitare le relazioni diplomatiche tra i due paesi. Lo hanno annunciato i media di Stato nordcoreani ieri, 22 giugno. Secondo i media, “l’ora della punizione ritorsiva” si sta avvicinando, e l’iniziativa ha già ottenuto il via libera della Commissione militare centrale del Partito del lavoro nordcoreano. “Le istituzioni e gli organi di stampa di tutti i livelli presso la capitale (Pyongyang) hanno prodotto 12 milioni di volantini fi ogni genere che riflettono la rabbia e l’odio del popolo di tutte le estrazioni sociali” riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”), secondo cui il Nord è pronto a veicolare la propaganda tramite 3mila palloni aerostatici. Diversi esperti ritengono che il Nord invierà il materiale propagandistico in territorio nordcoreano giovedì 25 giugno, nel 70mo anniversario della Guerra di Corea (1950-1953).La Corea del Nord ha demolito il 16 giugno l’ufficio di collegamento inter-coreano, inaugurato nel 2018 a Kaesong, abbattendo con esso gli sforzi di distensione profusi dall’amministrazione del presidente sudcoreano Moon Jae-in. Da settimane Pyongyang anticipava misure eclatanti, in risposta alle campagne di volantinaggio recentemente intraprese contro la leadership nordcoreana da una organizzazione privata della Corea del Sud, “Fighters for a Free North Korea” (“Combattenti per una Corea del Nord libera”, Ffnk). Il Nord ha dato seguito alle minacce nel primo pomeriggio di ieri, facendo esplodere l’edificio che era divenuto fulcro dell’interlocuzione diplomatica tra i due paesi. Una colonna di fumo si è sollevata da Kaesong, cittadina nordcoreana di confine nota anche perché ospita un centro industriale cogestito, rimasto inattivo sin dai primi anni Duemila. Foto della colonna di fumo causata dall’esplosione, scattate dal lato sudcoreano del confine tra le due Coree, sono state pubblicate dalla stampa sudcoreana e dal ministro dell’Unificazione di Seul, che ha preso atto con apparente impotenza del fallimento dei tentativi di disinnescare la crisi profusi da Seul nell’arco delle ultime due settimane. Con la demolizione dell’Ufficio di collegamento, Pyongyang sembra voler proclamare, anche sul piano dell’immagine, la fine del dialogo sulla denuclearizzazione e la de-escalation intrapreso dal Nord nel 2018: tale processo era stato inaugurato quell’anno da un’altra esplosione, con cui il Nord aveva demolito, di fronte a delegazioni della stampa internazionale, il sito sotterraneo per i test nucleari di Punggye-ri.Poche ore dopo l’esplosione, la notizia della demolizione dell’Ufficio di Kaesong è stata ufficializzata dai media di Stato nordcoreani: l’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” ha confermato che “alle ore 14.50 di oggi l’Ufficio di collegamento è stato tragicamente abbattuto con una terrificante esplosione”. L’avvenimento, ha aggiunto “Kcna”, esprime “la giusta rabbia del popolo nei confronti dei rifiuti umani (i responsabili dei volantinaggi contro Pyongyang) e di quanti hanno dato loro asilo, e la volontà paghino severamente i loro crimini”. Il ministro dell’Unificazione sudcoreano, Kim Yeon-chul, ha tenuto una informativa parlamentare d’urgenza questo pomeriggio, ed ha parlato di “un evento atteso”: un riferimento alle recenti minacce formulate da Kim Yo-jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un. Da giorni il Nord non rispondeva ai quotidiani tentativi di Seul di stabilire contatti telefonici tramite l’Ufficio di collegamento demolito dal Nord; nei giorni scorsi, Pyongyang aveva anzi formalmente annunciato l’interruzione di tutti i canali di comunicazione istituiti a seguito dei vertici inter-coreani del 2018, incluse le reciproche linee dirette tra gli uffici di presidenza e le Forze armate dei due paesi. Il personale sudcoreano dell’Ufficio di collegamento, invece, era stato ritirato da Seul già all’inizio di quest’anno, in risposta all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus.L’Ufficio di collegamento inter-coreano, un moderno edificio a quattro piani realizzato a tempo record dai due paesi, nel pieno della parentesi di dialogo interrottasi lo scorso anno, sorgeva proprio all’interno del parco industriale cogestito di Kaesong, a simboleggiare la volontà dei due paesi di intraprendere una storica stagione di cooperazione per lo sviluppo economico. Tale obiettivo, alimentata da ambiziosi piani di sviluppo infrastrutturale del Nord e delle infrastrutture di collegamento tra i due paesi, risalenti all’epoca dell’occupazione coloniale giapponese, non si è mai concretizzato. Seul non è stata in grado di superare gli ostacoli posti dal doppio regime sanzionatorio imposto alla Corea del Nord dal Consiglio di sicurezza Onu e dagli Stati Uniti. Dietro lo sdegno ostentato da Pyongyang per le campagne di volantinaggio ostili – una costante dell’attivismo sudcoreano da decenni a questa parte – è facile leggere la frustrazione del Nord per le mancate opportunità di sviluppo prospettate da Usa e Corea del Sud nel 2018; ormai da due anni gli Stati Uniti chiedono al Nord progressi concreti sul fronte della denuclearizzazione; il regime nordcoreano, dal canto proprio, sostiene di aver già dimostrato sufficiente buona fede, e di aver ricevuto dagli Usa e dai suoi alleati soltanto una prosecuzione della cosiddetta “campagna di massima pressione sanzionatoria” coordinata da Washington.La leadership nordcoreana ha però riservato il proprio sdegno soprattutto all’amministrazione del presidente sudcoreano Moon, a dispetto degli sforzi dialettici di distensione incessantemente condotti da quest’ultimo anche nelle ultime ore. Pyongyang pare contestare a Seul di essersi proposta sul piano internazionale come mediatrice tra le istanze della Corea del Nord e degli Stati Uniti, ma di essersi allineata nei fatti alla linea dettata da questi ultimi. Per due anni il Nord ha atteso che la Corea del Sud assumesse una linea autonoma, avviando la cooperazione concreta tra le due Coree anche al costo di sfidare l’intransigenza degli Usa. L’incapacità del socialdemocratico Moon di muovere in questo senso è senza dubbio costata al regime nordcoreano un significativo danno d’immagine sul piano interno: tra la fine del 2017 e l’inizio del 2019, infatti, Kim e i suoi più stretti collaboratori hanno promosso con forza i potenziali benefici di un approccio dialettico alle richieste di denuclearizzazione provenienti dalla comunità internazionale. La mancata concretizzazione di tali benefici potrebbe aver alimentato resistenze e tensioni all’interno del Partito del lavoro nordcoreano, contribuendo al brusco irrigidimento diplomatico manifestato dal Nord dopo la temporanea scomparsa di Kim, alla fine dello scorso aprile.Paiono dunque destinati a cadere nel vuoto gli appelli rivolti al Nord dal presidente sudcoreano anche nella serata del 15 giugno. Durante un incontro settimanale con i principali consiglieri della sua amministrazione, Moon ha sollecitato le due Coree a proseguire il confronto sui progetti congiunti perseguibili senza il coinvolgimento della comunità internazionale, ed ha riconosciuto che i due paesi non possono più permettersi di attendere il miglioramento dello stato delle relazioni bilaterali e l’allentamento del regime sanzionatorio a carico di Pyongyang. Il capo dello Stato ha esortato Pyongyang ad aderire allo spirito della dichiarazione inter-coreana del 15 giugno 2000. “La promessa di pace sulla Penisola Coreana che il presidente Kim ed io abbiamo assunto di fronte a 80 milioni di concittadini non può essere violata”, ha detto Moon, riferendosi alle dichiarazioni sottoscritte dai due leader a Panmunjon e Pyongyang, gli scorsi 27 aprile e 19 settembre 2018. Moon ha definito gli impegni assunti dalle due Coree in quell’occasione “promesse solenni” da mantenere. Il presidente ha anche esortato Pyongyang a non esacerbare ulteriormente il confronto frontale, e cooperare invece per una svolta improntata alla distensione.Le parole del presidente sudcoreano potrebbero essere giunte però fuori tempo massimo. Nei giorni scorsi la Corea del Nord ha annunciato di aver posto le proprie Forze armate in stato di massima allerta, in vista del loro ritorno in forze presso la Zona demilitarizzata, il confine di fatto tra le due Coree, da dove si erano parzialmente ritirate a seguito degli accordi inter-coreani per la distensione lungo il confine di fatto tra i due paesi. In una nota rilanciata dall’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”), lo stato maggiore dell’Esercito nordcoreano annuncia lo studio di un “piano di azione per il ritorno dell’Esercito nelle zone che erano state demilitarizzate a seguito degli accordi Nord-Sud”. “Il nostro Esercito – prosegue la nota – si trova in stato di massima allerta per garantire una pronta risposta militare, ed attuare qualunque direttiva” proveniente dal Partito del lavoro e dal governo. Venerdì scorso, 12 giugno, il ministro degli Esteri nordcoreano, Ri Son-gwon, ha annunciato invece il riavvio dei programmi balistico e nucleare di Pyongyang, al culmine del drastico mutamento nella politica estera del regime intercorso nelle ultime due settimane. (Git)