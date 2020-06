Cina: coronavirus, importatori soia chiedono di certificare assenza di contaminanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Gli acquirenti cinesi di semi di soia chiedono agli esportatori di fornire certificazioni per garantire che i carichi non siano contaminati dal coronavirus. Lo hanno riferito funzionari del settore negli Stati Uniti, in Brasile e in Canada. La Cina sta cercando di prevenire qualsiasi rischio di nuove infezioni da Covid-19 da merci importate tramite i mercati all'ingrosso del paese. Tuttavia, la maggior parte delle autorità internazionali afferma che non ci sono prove che il coronavirus possa essere trasmesso dal cibo alle persone. La scorsa settimana, i fornitori esteri di carne e frutta hanno riferito che l'Amministrazione generale delle dogane cinese ha chiesto loro di firmare dichiarazioni che garantiscano la sicurezza delle loro spedizioni in Cina. I produttori di carne brasiliani JBS SA, Minerva SA e Marfrig Global Foods SA hanno firmato dichiarazioni che affermano che le loro esportazioni sono libere dal virus, secondo fonti di ciascuna società.