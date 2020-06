Cina: coronavirus, importatori soia chiedono di certificare assenza di contaminanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tyson Foods, il maggiore esportatore di carne degli Stati Uniti, ha dichiarato di aver firmato la certificazione perché certo della sicurezza dei suoi prodotti, ma l'autorità doganale cinese ha dichiarato domenica di aver sospeso le importazioni da una fabbrica di pollame di Tyson dove alcuni dipendenti sono risultati positivi al coronavirus. La società produttrice di polli statunitense Perdue Farms ha dichiarato di aver accettato di rispettare le linee guida sulla sicurezza alimentare dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dell'agenzia alimentare delle Nazioni Unite. Il dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (Usda) e rappresentanti del commercio hanno raccomandato gli esportatori di carne di prendere le proprie decisioni sull'opportunità di firmare le dichiarazioni, ha affermato una fonte in contatto con il dipartimento. La fonte ha riferito che l'Usda avrebbe sconsigliato agli spedizionieri di firmare le lettere. "Per i semi di soia, gli sforzi per garantire che i carichi siano liberi dal coronavirus provengono dalle autorità doganali locali, non da Pechino", ha affermato Zhang Xiaoping, direttore cinese del Consiglio delle esportazioni di soia degli Stati Uniti. (Cip)