- A Torino oggi, mercoledì 24 giugno, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: si rinnovano condizioni di bel tempo estivo. Giornata in prevalenza ben soleggiata e calda. Tra pomeriggio e sera annuvolamenti lungo i settori montuosi con possibilità di qualche locale rovescio o breve temporale sulle Alpi occidentali, in locale estensione alle zone pedemontane. Temperature senza variazioni, ma con afa in aumento, punte fino a 33°C in pianura. (Rpi)