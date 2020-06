Usa: deputati repubblicani sollecitano Trump a riconsiderare ritiro truppe dalla Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di deputati del Partito repubblicano ha sollecitato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a rivedere la decisione di ridurre la presenza militare Usa in Germania. Lo riferisce l’emittente televisiva “Cnn”, che ha ottenuto una copia della missiva inviata dai deputati al presidente. La lettera ne segue una prima, analoga nei contenuti, da parte di altri 20 deputati repubblicani, membri della commissione Servizi armati della Camera: tra i firmatari anche il presidente della commissione, Mac Thornberry. L’amministrazione del presidente Trump ha deciso di ritirare 9.500 militari dalla Germania, dove ad oggi gli Usa stazionano un contingente forte di circa 34mila effettivi. La decisione è stata ribadita pochi giorni fa dal consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Robert C. O’Brien, tramite un editoriale pubblicato sul quotidiano “Wall Street Journal”. Nell’editoriale, O’Brien motiva la decisione della Casa Bianca citando l’esigenza di un generico riorientamento strategico Usa verso l’area dell’Indo-Pacifico, e la richiesta a Berlino di contribuire in misura maggiore alla sicurezza dell’Europa. (Nys)