Usa: Mnuchin, "disaccoppiamento" con l'economia cinese se la competizione non è equa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Tesoro Usa, Steven Mnuchin, ha detto che un "disaccoppiamento" tra l'economia di Washington e quella di Pechino si verificherà se alle aziende statunitensi non sarà permesso di competere in modo equo con quelle cinesi. Ne parla il "South China Morning Post". Parlando ad un evento virtuale sponsorizzato da Bloomberg e Invesco, Mnuchin ha detto di avere "ogni aspettativa" che la Cina sia all'altezza dei termini dell'accordo commerciale di fase uno, che prevede un massiccio aumento degli acquisti cinesi di beni, energia e servizi statunitensi. "Se riusciremo a competere con la Cina in condizioni di equità e parità di condizioni, è una grande opportunità per le imprese e i lavoratori statunitensi, dato che la Cina ha una grande classe media in crescita", ha detto. "Ma se non possiamo partecipare e competere su una base equa, allora in futuro vedrete un disaccoppiamento". Passando all'epidemia di coronavirus negli Stati Uniti, Mnuchin ha detto che sperava di far passare il prossimo pacchetto di aiuti da entrambe le camere del Congresso a luglio, e che mentre le trattative erano iniziate, non c'era bisogno di affrettarsi perché c'erano ancora centinaia di miliardi di dollari non distribuiti dall'ultima legge, approvata a marzo. (Nys)