Giappone-Vietnam: ministro Esteri Motegi annuncia riapertura parziale del traffico aereo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tokyo mantiene comunque alto il livello di guardia sui paesi dove sembra perdurare la fase acuta della pandemia: nei giorni scorsi il Giappone ha aumentato il livello di allerta per i viaggiatori diretti e provenienti da Algeria, Cuba e 16 altri paesi, perlopiù dell’Africa e dell’America Centrale, dove di recente è stato registrato un aumento dei casi di contagio da coronavirus. I paesi verranno aggiunti alla lista di oltre 100 Stati soggetti a divieto di ingresso in Giappone, ha anticipato durante una conferenza stampa il ministro degli Esteri giapponese, Toshimitsu Motegi. I paesi in questione, oltre a Algeria e Cuba, sono Repubblica Centrafricana, Costarica, eSwatini, Georgia, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Iraq, Giamaica, Libano, Mauritania, Nicaragua, Saint Vincent e Grenadine e Senegal. (Git)