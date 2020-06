Turchia: Di Maio, in Italia è tempo di risolvere il dibattito su rapporti con Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia è tempo di risolvere il dibattito sulla Turchia. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Porta a Porta”. “Capisco il dibattito sulla Turchia”, ha detto il ministro, secondo cui “molti in Italia richiamano i valori filo atlantici e al Patto atlantico, ma perché poi quando si parla di un membro della Nato, che è la Turchia, si viene accusati di essere amici di uno Stato canaglia?”. Per il titolare della Farnesina è tempo di tirare le somme su questo tema, “perché i filo atlantici sono anche quelli che ti chiedono di isolare la Turchia che è un paese della Nato con cui condividiamo delle informazioni militari”. (Res)