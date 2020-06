Usa: fonti stampa, Trump potrebbe reintrodurre tariffe sull'alluminio canadese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe reintrodurre le tariffe sulle importazioni di alluminio dal Canada nel corso di questa settimana, una mossa che riaccenderebbe le tensioni con Ottawa e probabilmente scatenerebbe una ritorsione a pochi giorni dall'entrata in vigore del nuovo accordo commerciale nordamericano. Lo riporta il sito "Politico", secondo cui gli Stati Uniti stanno facendo pressioni affinché il Canada imponga quote per rallentare l'aumento delle sue esportazioni del metallo, altrimenti rimetteranno una tariffa del dieci per cento sull'alluminio proveniente da Ottawa. Se l'amministrazione Trump procederà con le tariffe, esse arriveranno proprio quando l'accordo Usa-Messico-Canada entrerà in vigore il 1° luglio - una data tanto attesa per i funzionari di tutti e tre i paesi dopo tre anni di difficili trattative diplomatiche e al Congresso degli Stati Uniti.(Nys)