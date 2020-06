Brasile: interferenze nomine polizia, inquirenti chiedono di interrogare il presidente Bolsonaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inchiesta è stata autorizzata dalla Corte suprema lo scorso 27 aprile, tre giorni dopo che l'allora ministro della Giustizia, Sergio Moro, aveva annunciato le sue dimissioni. L'inchiesta sulla condotta di Bolsonaro è nata infatti dalle parole dell'ex ministro che, lasciando l'incarico lo scorso 24 aprile, aveva addotto come motivazione della sua uscita dal governo le ingerenze del presidente Jair Bolsonaro nella nomina di nuovi vertiti della polizia federale. Moro denunciava in particolare la prospettiva di "relazioni improprie" tra l'istituzione e il presidente che aveva manifestato l'intenzione di voler sostituire il direttore generale della polizia federale. "Il presidente voleva indicare una persona con cui avere un contatto diretto, che potesse chiamare in qualsiasi momento, che gli fornisse informazioni e che gli inviasse documenti se necessario, ma questo non è quello che la polizia federale fa", dichiarava Moro. "Non lo trovo appropriato, l'indipendenza della polizia federale è fondamentale, affermava. (segue) (Brp)