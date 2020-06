Coronavirus: Usa, 121.029 morti su 2.332.850 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti registrano almeno 121.029 morti per Covid-19 su 2.332.850 contagiati di coronavirus: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Il Paese è di gran lunga quello più colpito al mondo dalla pandemia. Lo riporta l'emittente "Cnn". A livello globale si registrano invece oltre 9,1 milioni di contagi con oltre 473 mila morti. Tuttavia, un vaccino contro il coronavirus potrebbe davvero esser pronto entro la fine dell’anno. Lo ha detto oggi Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale delle allergie e delle malattie infettive (Niaid) e virologo capo della task force che negli Stati Uniti si occupa della risposta alla pandemia. Uno dei vaccini sperimentali sui quali gli scienziati statunitensi stanno lavorando entrerà a luglio nella terza fase del processo di sviluppo, mentre altri raggiungeranno lo stesso stadio nelle settimane e nei mesi a venire. Il virologo si è quindi detto “cautamente ottimista” sui risultati. Il vaccino, ha affermato Fauci, dovrebbe essere disponibile per i cittadini degli Stati Uniti “entro un anno dall’inizio del processo di sviluppo, ovvero tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2021”. Intanto, secondo quanto riportato da "Cnn", lo Stato di New York sta "seriamente considerando" l'idea di imporre un periodo di quarantena per i visitatori provenienti da altri Stati con i casi positivi in aumento. (Nys)