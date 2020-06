Serbia-Kosovo: la mossa di Trump per la mediazione rischia di mettere in ombra il ruolo dell'Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, l’inviato Ue Lajcak ha condotto in settimana una visita in Kosovo dove ha incontrato, oltre allo stesso Thaci, anche il nuovo premier Hoti e la presidente del parlamento, Vjosa Osmani. L’ex ministro degli Esteri slovacco ha confermato l’impegno per una rapida ripresa del dialogo tra i due paesi sotto la mediazione dell’Unione europea nel proseguo del cammino iniziato nel 2013 grazie agli accordi di Bruxelles. A questi accordi però si sono susseguiti anni di speranze disattese soprattutto in merito all'istituzione dell'associazione dei comuni a maggioranza serba del Kosovo e poi alla decisione di Pristina di imporre dazi sulle merci serbe. Nonostante il sostegno ribadito dall’Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nei confronti dell’operato di Lajcak, sembra però crescere la preoccupazione all’interno di alcuni ambienti delle istituzioni europee in merito ad un accordo che, sotto la guida degli Stati Uniti, potrebbe sfociare in uno scambio dei territori tra Serbia e Kosovo. Una prospettiva pericolosa che potrebbe aprire la via a nuove rivendicazioni territoriali all’interno della regione dando vita a nuovi movimenti di “irredentismo”, che segnerebbe un passo indietro ad esempio rispetto all’accordo di Prespa sul nome raggiunto nel 2018 dai governi di Atene e Skopje. (segue) (Res)