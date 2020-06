Kosovo-Serbia: presidente Thaci, riunione alla Casa Bianca sarà un punto di svolta storico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un'accelerazione a sorpresa l’amministrazione presidenziale degli Stati Uniti sembra puntare ad assumere il ruolo di "garante" per uno storico accordo tra Serbia e Kosovo sulla normalizzazione dei rapporti. L’annuncio dell’inviato speciale Usa per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Richard Grennel, di un incontro tra i leader dei due paesi balcanici alla Casa Bianca il 27 giugno, potrebbe offrire al presidente Donald Trump l'occasione di emergere come principale mediatore dell’intesa tra i capi di Stato di Serbia e Kosovo, mettendo così in una posizione marginale l’Unione europea, ufficialmente impegnata nel ruolo di facilitare del dialogo. Una manovra non facile che potrebbe offrire a Trump nuove frecce al suo arco nel proseguo della campagna elettorale per le presidenziali Usa di quest’anno, accreditandosi come principale attore nella mediazione tra i due storici contendenti. Un ruolo di primo piano, quello degli Stati Uniti, che è da sempre visto con favore dal presidente kosovaro, Hashim Thaci. Quest’ultimo, inoltre, non ha fatto mancare critiche a Bruxelles per la scelta di nominare lo scorso maggio come inviato speciale dell’Ue per il dialogo tra Pristina e Belgrado, l'ex ministro degli Esteri slovacco Miroslav Lajcak. In primo luogo, Thaci non vede di buon occhio un diplomatico proveniente da uno dei cinque Stati membri dell'Ue che non riconoscono l’indipendenza del Kosovo: Slovacchia, per l’appunto, Spagna, Cipro, Romania e Grecia. Inoltre, nonostante Lajcak sia considerato un esperto in materia di questioni balcaniche per le sue esperienze sul campo, viene ricordato in Kosovo per una dichiarazione del 2013 in cui sosteneva che “nessuno in Slovacchia appoggia l’indipendenza del Kosovo”. (Kop)