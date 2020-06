Speciale difesa: Guerini, Forze armate stimate all'estero per la loro preparazione e professionalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se le Forze armate italiane sono così stimate anche all’estero è per la riconosciuta preparazione, professionalità, dedizione con cui i nostri militari operano nel mondo. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in un tweet in risposta ad un ragazzo kosovaro, Shpend Lila, che in un post in occasione del 21mo anniversario dell'inizio della missione, aveva scritto direttamente a l ministro pregandolo di aiutarlo a ritrovare un soldato italiano da una foto del 99 che li ritraeva insieme. Come riferisce un comunicato, la struttura del ministero a quel punto si è mossa, risalendo all'identità del militare che all'epoca era un volontario dell’Esercito e prestava servizio nel nono reggimento d'assalto paracadutisti "Col Moschin". Il militare, oggi Sottufficiale, ricordava quel momento e ha espresso il piacere di mettersi in contatto con quel "ragazzo del 99" e di rincontrarsi. Il 12 giugno 1999 iniziava la missione Nato che da 21 anni garantisce sicurezza e pace al Kosovo e alla sua popolazione. L’Italia per undici volte ne è stata al comando ed attualmente il contingente è guidato dal generale Michele Risi. (Com)