Kosovo: premier Hoti, guiderò io il dialogo con la Serbia e il presidente Thaci lo sa

- Il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti ha ribadito che sarà lui a guidare il dialogo con la Serbia e il presidente Hashim Thaci, fino ad ora incaricato dei negoziati, "è a conoscenza di ciò". E' quanto spiegato dallo stesso Hoti in un'intervista all'emittente televisiva "T7". Secondo il premier, la Costituzione kosovara stabilisce chiaramente che è il capo del governo a guidare il dialogo e prevede pure che non dovrebbe trasferire tali competenze a nessuno. "Se leggete la Costituzione è chiaro chi dovrebbe guidare il dialogo, il presidente è a conoscenza di ciò", ha detto Hoti rimarcando l'intenzione di "utilizzare in pieno le mie competenze, e non le trasferirò a nessuno". Nelle scorse ore Hoti ha parlato anche della sua presenza a Washington il 27 giugno per l'incontro del dialogo organizzato dall'amministrazione presidenziale Usa alla Casa Bianca. La Serbia dovrebbe essere rappresentata dal presidente Aleksandar Vucic. (Kop)