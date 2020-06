Abruzzo: Marcozzi, Consiglio ha corretto errori della giunta Marsilio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale è stato costretto a intervenire "ancora una volta, prima in Commissione poi nella seduta odierna, per mettere un'altra pezza a uno dei tanti errori che questa giunta di centrodestra ha fatto da quando ha iniziato il proprio mandato in regione Abruzzo". Lo ha detto Sara Marcozzi Capogruppo del M5s nell'Assemblea regionale abruzzese a margine dei lavori che si sono conclusi questa sera. "Con la legge 122, è stato modificato il testo del Cura Abruzzo 1, un provvedimento che Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno scritto e approvato in piena emergenza Covid, senza curarsi di specificare con quali coperture avrebbero effettivamente aiutato cittadini e imprese e nonostante noi li avessimo avvisati. Proprio per questa ragione - ha aggiunto Marcozzi - il Consiglio dei ministri non ha potuto far altro che impugnare un provvedimento scritto male da questa maggioranza, che non è nuova a mettere in mostra la propria inadeguatezza costringendo poi le istituzioni, che dovrebbero lavorare senza sosta per aiutare gli abruzzesi in questo momento di grave crisi economica e sanitaria causata dal Covid, a perdere tempo prezioso". (segue) (Gru)