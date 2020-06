Brasile: il presidente Camera deputati, necessaria maggiore attenzione all'Amazzonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera intervenuto dopo che un gruppo che riunisce 30 fondi di investimento provenienti da 9 paesi diversi e che gestiscono complessivamente 3.700 miliardi di dollari, ha annunciato di essere pronto a rivedere i propri investimenti in Brasile nel caso il governo non adotti misure più efficaci per ridurre il disboscamento della foresta pluviale amazzonica. "Dovremmo dare un segnale più chiaro riguardo all'ambiente. Sappiamo che questo è un punto importante per molti investitori ", ha affermato Maia. Tuttavia, ha affermato il presidente della Camera "Nella sua agenda il governo tratta la questione ambientale in un altro modo e questo, purtroppo, potrebbe avere un costo molto elevato in termini di investimenti, dal momento che è un tema cruciale per gli investitori, specialmente in Europa e negli Stati Uniti ", ha detto. (segue) (Brp)