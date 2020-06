Usa: Georgia, abolite protezioni legali per forze dell'ordine in crimini legati all'odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta, il Partito repubblicano vota per abolire delle protezioni legali per le forze dell'ordine che si rendono colpevoli di crimini motivati dall'odio. È successo in Georgia, dove la riforma è stata approvata in un disegno di legge votato oggi dal senato locale. "Abbiamo avuto discussioni in corso con il partito di minoranza per due giorni e all'interno del nostro caucus repubblicano, e abbiamo raggiunto un compromesso, di cui credo tutti saranno soddisfatti", ha detto il Senatore Bill Cowsert a "Abc News". Il disegno di legge era stato originariamente approvato dalla Camera della Georgia l'anno scorso ed è stato rafforzato. La Georgia era uno dei soli quattro Stati del paese che non aveva una legge esplicita contro i crimini d'odio. La nuova spinta per i legislatori statali è arrivata da febbraio, quando l'afroamericano Ahmaud Arbery è stato ucciso da un gruppo di uomini caucasici mentre faceva jogging nel sud della Georgia.(Nys)