Autostrade: vertice Conte-maggioranza, necessaria ulteriore valutazione politica

- Sarà necessaria un'ulteriore "valutazione politica" per sciogliere il nodo del rinnovo della concessione ad Autostrade per l'Italia (Aspi). E' quanto emerso dal vertice tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i capidelegazione della maggioranza che si è tenuto questa sera a palazzo Chigi. Il confronto tra le forze di governo sul dossier Autostrade continuerà quindi in incontri con la ministra alle Infrastrutture, Paola De Micheli, e non è escluso un nuovo confronto tra il premier e i capidelegazione. Nel pomeriggio c'era già stata una riunione tra Conte, De Micheli e il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in cui si era deciso di continuare a trattare con Aspi, stabilendo però delle "condizioni minime" al di sotto delle quali ogni proposta rimane irricevibile e diventa automatica la revoca. Nella riunione con i capidelegazione si è deciso per un ulteriore passaggio politico, un confronto che legittimi la prosecuzione della trattativa su Aspi sulla quale il M5s ha già espresso più volte la sua contrarietà. (Rin)