Brasile: export di carne suina in Cina in aumento del 52 per cento in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha importato 370 mila tonnellate di carne di maiale a maggio 2020, in aumento dell'86 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Quasi un terzo proviene dal Brasile. Lo confermano i dati doganali rivelati da Pechino. L'aumento dell'import è motivato dal crollo della produzione interna a causa di una epidemia di peste suina africana che decimato gli allevamenti di suini cinesi negli ultimi due anni, riducendo la produzione di quasi un terzo nel primo trimestre e mantenendo i prezzi della carne preferita dai cinesi a livelli record. Le importazioni totali di carne di maiale nei primi cinque mesi dell'anno hanno raggiunto un volume di 1,72 milioni di tonnellate, secondo l'Amministrazione generale delle dogane, in aumento del 146 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (segue) (Brp)