Brasile: Banca centrale definisce condizioni per l'acquisto di asset privati sul mercato secondario

- La Banca centrale del Brasile (Bc) ha reso noto di aver definito le condizioni per l'acquisto di asset privati nel mercato secondario. L'attività della Bc nel mercato secondario fa parte delle misure approvate nell'ambito della legge costituzionale nota come "bilancio di guerra" attraverso cui il parlamento ha previsto il riconoscimento di tutte le spese effettuate nell'ambito del contrasto alla pandemia di coronavirus fuori dal bilancio ufficiale dello stato. Tra le norme introdotte anche quelle relative alle attività della Banca centrale. In pratica, grazie alle nuove disposizioni, la Bc può di acquistare titoli da società private, scambiarli o prestarli ad altre, senza dover passare attraverso il sistema bancario. Nel mercato secondario infatti, gli investitori scambiano le azioni tra loro, senza la partecipazione della società che emette le attività. La possibilità creata dall'emendamento costituzionale consentirà, secondo il BC, l'iniezione di risorse nelle aziende che affrontano difficoltà finanziarie durante la crisi del coronavirus. Le regole per l'acquisto di beni sono state stabilite mediante una lettera circolare.(Brp)