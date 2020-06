Brasile: interferenze nomine polizia, inquirenti chiedono di interrogare il presidente Bolsonaro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davanti ai giudici della Corte suprema (Supremo tribunal federal, Stf), che lo avevano sentito pochi giorni dopo nell'ambito di un'inchiesta aperta per verificare la condotta di Bolsonaro, Moro aveva poi ripetuto le accuse lanciate in conferenza stampa e aggiunto in dettaglio che il presidente aveva chiesto la sostituzione del sovrintendente della Pf di Rio a causa di alcune presunte negligenze. In primis, riferisce Moro la "questione del portiere", indagine legata all'omicidio della consigliera municipale di Rio Marielle Franco in cui è stato citato il figlio di Bolsonaro, Jair Renan. L'inchiesta tuttavia è di competenza della polizia civile di Rio de Janeiro e della procura e del tribunale dello stato. Altra inchiesta sulla quale il presidente aveva argomentato con Moro era quella del "caso Adélio", indagine sull'attentato subito dallo stesso Bolsonaro il 6 settembre del 2018 durante la campagna elettorale. Tuttavia l'inchiesta, di competenza della polizia federale dello stato di Minas Gerais, si è conclusa con l'arresto dell'attentatore, poi processato, dichiarato non capace di intendere e di volere e rinchiuso in un istituto psichiatrico. (segue) (Brp)