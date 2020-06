Usa: coronavirus, l'Ue potrebbe bloccare l'ingresso dei cittadini statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione Europea, che sta riaprendo la sua economia e i suoi confini dopo mesi di restrizioni a causa del coronavirus, è pronta a bloccare l'ingresso dei cittadini statunitensi poiché provengono da un paese che non è riuscito a controllare la pandemia. Lo riporta il "New York Times", che ha ottenuto documenti riservati da Bruxelles. In questo momento negli Stati Uniti ci sono circa 2,3 milioni di casi positivi al Covid-19 e più di 120 morti morti, più di qualsiasi altro paese. I viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti e dal resto del mondo erano già stati esclusi dall'ingresso nell'Unione Europea - con poche eccezioni, per lo più per rimpatri o "viaggi essenziali" - da metà marzo. Ma una decisione definitiva sulla riapertura delle frontiere è attesa all'inizio della prossima settimana, prima che il blocco riapra il 1° luglio. La proibizione degli statunitensi da parte di Bruxelles riflette in parte lo schema mutevole della pandemia: a marzo, quando l'Europa era l'epicentro del virus, Trump vietò ai cittadini della maggior parte dei paesi dell'Ue di recarsi negli Stati Uniti. Trump giustificò la mossa come necessaria per proteggere il Paese, che all'epoca contava tuttavia solo 1.100 casi di coronavirus e 38 morti. (Nys)